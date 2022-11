Prefeitura de Pimenta Bueno/RO abre inscrições para processo seletivo de estágio na Saúde

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro no site do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE

A partir do dia 01 de novembro, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Prefeitura do Município de Pimenta Bueno, para a Secretaria de Saúde, em Rondônia. As vagas são destinadas para estudantes dos cursos de Administração, Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 16 de novembro, através do site do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.

O estagiário aprovado receberá uma bolsa-auxílio no valor de RS 1.050,00 e o auxílio-transporte de R$200,00 por mês. A carga horária é de 30 horas semanais.

Para mais informações: 3003-2433

Acessar: Site do CIEE