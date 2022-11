Projeto voltado à energia solar para escolas é viabilizado pelo Governo de Rondônia

Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa de Rondônia desenvolverá, de 2 a 11 de novembro, a primeira capacitação em sala de vacina para enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Nesta primeira turma participarão profissionais de 37 municípios, indicados pelos coordenadores municipais de imunizações e dos secretários de saúde.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, com essa ação a Agevisa atuará com uma das alternativas para ajudar na solução de problemas que contribuem para a baixa cobertura vacinal em Rondônia.

“Um dos objetivos é capacitar pessoas, oportunizando o aumento do quantitativo de vacinadores nos municípios, consequentemente isso influenciará na melhoria da qualidade do processo de vacinação, diminuindo ainda mais ocorrência de eventos adversos pós-vacinação”, ressaltou o diretor-geral Gilvander Gregório.

A Agevisa também ofertará uma segunda turma, que terá início no período do dia 24 de novembro a 2 de dezembro, totalizando cem profissionais capacitados em todo o Estado. O técnico responsável pela formação, enfermeiro Sid Orleans, disse que a programação tem como meta atender técnicos de todos os municípios.

Municípios que participarão da 1ª capacitação:

Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraiso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Chupinguaia, Cujubim, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Itapuã, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia, Nova União, Novo Horizonte, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso e Vilhena.

Municípios que participarão da 2ª capacitação:

Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre do Parecis, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Chupinguaia, Cujubim, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia do Oeste, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Abunã, Presidente Médici, Rio Crespo, São Filipe do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari e Vilhena.

