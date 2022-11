Rondônia é o quinto estado com menor taxa de desemprego do Brasil; em setembro foram gerados 13.090 postos de trabalho

Rondônia tem a quinta menor taxa de desemprego do Brasil e a segunda menor da região Norte, conforme Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Pnad do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, referente ao último trimestre divulgado, de abril a junho deste ano. No Estado foram gerados, em setembro, 13.090 postos de empregos, tendo aumento de 0,66% em relação ao mês anterior, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged do Ministério do Trabalho e Emprego.

O cenário econômico de Rondônia é estimulado pela política pública de capacitação gratuita e geração de empregos trabalhada com intensidade pelo Governo de Rondônia, com ações estratégicas para que os rondonienses tenham uma melhor qualidade de vida. Duas grandes iniciativas do Governo são o fomento de cursos profissionalizantes gratuitos e a criação do programa Geração Emprego, desenvolvido no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec.

CAPACITAÇÃO

Até agosto deste ano, foram ofertadas mais 26.783 matrículas em cursos profissionalizantes, por meio do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep. Além dos cursos na Escola Técnica Estadual – Etec, em Porto Velho, no Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará (Centec Abaitará), em Pimenta Bueno, e em salas descentralizadas em diversos municípios; Rondônia inovou com a inclusão de escolas móveis profissionalizantes. As estruturas são destinadas a atender quatro eixos: Panificação e Confeitaria, Piscicultura e Frigorífico; Imagem Pessoal e Manutenção de Máquinas Agrícolas.

GERAÇÃO EMPREGO

Outra frente de capacitação dos rondonienses é por meio do programa ‘‘Geração Emprego’’, criado em 2021. Já foram registrados 12 mil inscritos em cursos ofertados, que inclui como instituições capacitadoras o Idep e outros parceiros. Além de qualificar os rondonienses, o Governo de Rondônia ajuda na colocação no mercado de trabalho também, por meio do Geração Emprego. Na plataforma https://geracaoemprego.ro.gov.br/ já foram cadastrados mais de 30 mil currículos e 1.644 empresas ofertaram 7.177 vagas. Nos últimos quatro meses, 431 trabalhadores foram contratados.

O Geração Emprego participou de cinco edições do Feirão do Emprego nos últimos quatro meses e fez nove participações no “Rondônia Cidadã”, programa que leva serviços gratuitos de cidadania à população. Durante essas ações foram realizados cadastros de currículos, orientação sobre Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho Digital e busca por vagas de emprego aos interessados.

NOVAS EMPRESAS

A gestão do Governo de Rondônia focada em uma economia forte e a simplificação dos trâmites de abertura de novas empresas traz também segurança para instalação de novos negócios, reforçando assim, o ciclo de geração de mais empregos e renda para a população. Conforme a Junta Comercial de Rondônia – Jucer, foram abertas 21.088 empresas este ano, até setembro. E de 2019 até setembro de 2022, mais de 88 mil empresas foram abertas em Rondônia.

Fonte: Governo RO