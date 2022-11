Seas realiza Encontro Estadual e incentiva adesão dos municípios ao Sistema de Segurança Alimentar

O incentivo à adesão dos municípios rondonienses ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan é o principal objetivo do 1° Encontro Estadual aberto, em Porto Velho na noite dessa segunda-feira, 31, pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas. Estiveram presentes os representantes do Ministérios da Cidadania, Secretarias Estaduais da Saúde – Sesau, Educação – Seduc e da Agricultura – Seagri e dos municípios de Rondônia, nas modalidades presencial e online. O evento segue durante todo o dia desta terça-feira, 1°, no Golden Plaza Hotel, em Porto velho.

O Sisan foi instituído pela Lei Federal n° 11.346/2006, conhecida como Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional – Losan; e em nível Estadual é regulamentado pela Lei n° 2.221/2009 com a sigla Siesan, que tem por proposta articular e desenvolver a política de segurança alimentar junto aos órgãos colegiados da área, bem como desenvolver, implementar e acompanhar ações, campanhas, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional, a exemplo do programa “Prato Fácil”, com base no qual são ofertadas diariamente 4.500 refeições, por dia ao custo de R$ 2 cada, para as pessoas com registro no CadÚnico, em 18 restaurantes privados cadastrados em seis municípios do Estado: Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena. Em um ano e cinco meses de criação, o programa já forneceu mais de 800 mil refeições saudáveis e nutritivas a baixo custo.

A abertura do evento ocorreu com a apresentação do Sisan e atividades culturais, seguindo nesta terça-feira com a palestra “Contextualização do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – Sisan”, ministrada pela representante da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva do Ministério da Cidadania, Jaqueline Lima, coordenadora-geral substituta dos Sistemas Públicos Agroalimentares Locais; “Intersetorialidade do Sisan” com as representantes da Sesau Sara Alves e da Seduc Maria Aucinete Nepomucena e “A relevante atuação da Emater/RO na garantia do acesso à alimentação adequada”, com a extensionista Vanessa de Lima.

Fonte: Governo RO