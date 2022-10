SELEÇÃO DE ESTÁGIO: MPF prorroga inscrições até 21 de outubro, próximo

As provas objetivas e subjetivas serão aplicadas em nova data, dia 6 de novembro, presencialmente

O Ministério Público Federal (MPF) prorrogou até o dia 21 de outubro, próximo,,o prazo para as inscrições no Processo Seletivo Público 2022 para a contratação de estagiários de nível superior nas áreas de Administração, Direito, Engenharia Civil e Informática para as unidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, todas localizadas no estado de Rondônia (RO).

O novo prazo vale tanto para a realização das inscrições no certame quanto para a pré-inscrição e confirmação, as quais deverão ser efetivadas nos moldes descritos nos itens 12 a 13 do Edital nº 02/2022.

A data das provas objetivas e subjetivas foi alterada para o dia 6 de novembro, próximo, das 8 às 12 horas, presencialmente.

Confira as informações do certame acessando: mpf.mp.br/ro/estagie-conosco/concurso-de-estagio-2022