40 anos: Painéis com fotos históricas marcam as comemorações

Dentre as ações que marcam os 40 anos do Poder Judiciário de Rondônia está a catalogação de fotos históricas para compor arte comemorativa, a fim de homenagear servidores(as) e magistrados(as) que contribuíram com essa trajetória. Dois painéis com imagens representativas foram fixadas hoje no edifício-sede, justamente para enaltecer os atores dessa caminhada, seja com a memória de momentos importantes seja com a atual configuração do PJRO.

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor Diniz Grangeia, conferiu de perto o resultado final dessa ação. No térreo do edifício-sede, o painel com fotos de todas as comarcas foi fixado no hall ao lado do auditório. “Isso realmente representa o Judiciário”, destacou o presidente ao apontar para o mosaico. O próprio presidente solicitou a todas as comarcas que enviassem fotos das pessoas em frente aos fóruns. “O prédio é apenas moldura, o que importa são as pessoas”, completou.

A servidora Raimunda Nunes Ferreira, 71 anos, que trabalha no Núcleo de Apoio Operacional, na recepção do prédio, acompanhou o presidente e conseguiu se localizar na foto retirada em frente ao edifício-sede. “Ficou muito bonito todos juntos. É importante saber que todos nós colaboramos para o bom atendimento da população”, disse.

No quinto andar, o segundo painel comoveu o presidente, que, ao ver registros do passado, sentiu a nostalgia de momentos desafiadores e de conquistas. “Conseguimos aqui fazer uma viagem no tempo”, ressaltou.

Os painéis ficarão em exposição permanente no edifício-sede e também devem ser fixados nas comarcas do interior, com uma das ações de comemoração dos 40 anos. A ação também representa a valorização da força de trabalho que construiu a história de uma Justiça premiada nacionalmente.

Desde janeiro, matérias, podcasts, vídeos e exposições trouxeram à tona vários episódios da memória do Judiciário à sociedade. Em março, a inauguração do Emeron, no prédio reformado onde foi por muitos anos o Tribunal, abriu oficialmente as comemorações. Em agosto, a inauguração da Sala dos 7 Samurais, em alusão aos sete primeiros desembargadores, e a exposição no Porto Velho Shopping foram os grandes destaques da festa dos 40 anos, sobretudo por comemorar justamente prestando serviços à comunidade. Até o final do ano, mais iniciativas devem fomentar ainda mais este ano comemorativo para a história do Judiciário.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO