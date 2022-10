Apoio Cultural viabiliza obra comemorativa dos 40 Anos do Poder Judiciário de RO

Partindo da premissa da contrapartida sociocultural, o Tribunal de Justiça de Rondônia buscou parcerias com empresas que operam no ramo de energia no Estado para apoiar projeto cultural em alusão as comemorações dos 40 Anos do Poder Judiciário de Rondônia. Representantes da Energisa, Jirau e Santo Antônio Energia foram recebidos, nesta terça-feira, 18 de outubro, no Gabinete da Presidência do TJRO, para assegurar o suporte, encampado de forma igual pelas operadoras. “Ficamos satisfeitos com a compreensão dos senhores sobre a relevância e as características do projeto, totalmente voltado para a sociedade”, disse o presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia.

Luiz Felipe Lins da Silva, gerente jurídico da Energisa, Daniel Nascimento Gomes, da assessoria jurídica, Rodolfo Torres, gerente jurídico da Jirau Energia; e Marcelo Ferreira Campos, da assessoria jurídica da Santo Antônio, reafirmaram a colaboração, destacando que a aprovação foi natural e bastante rápida, pois o projeto se encaixa perfeitamente na proposições de responsabilidade social das empresas, já que a obra de arte tem o potencial de gerar impactos positivos à comunidade.

Outro aspecto importante observado foi a disponibilidade do artista, autor da obra, em doar o seu talento, sendo necessário o recurso voltado apenas ao material utilizado. A previsão de entrega da obra à população será na primeira quinzena de dezembro, quando o TJRO encerra as comemorações dos 40 Anos do Poder Judiciário, completados em janeiro de 2022. Ao longo de todo ano, várias ações lembraram a importante trajetória do Judiciário rondoniense, dentre elas a inauguração do prédio da Emeron, a exposição no Porto Velho Shopping, a inauguração da sala dos 7 Samurais, além do lançamento de vídeos comemorativos, podcasts e matérias.





