Audiência pública detalha projeto para edital dos Fóruns Digitais

Durante a audiência, que será transmitida no canal do TJ Rondônia no YouTube, responsáveis pelo projeto irão explicar as especificações a serem atendidas. Com isso, empresas interessadas em participar da concorrência pública poderão se preparar tirando dúvidas sobre o projeto. O processo licitatório está previsto para novembro. Os fóruns serão construídos com metodologia inovadora Light Steel Frame, nos municípios de Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Cujubim, Itapuã do Oeste e Monte Negro.

A audiência foi presidida pelo secretário-geral do TJRO, juiz Rinaldo Forti, que explicou o funcionamento do fórum. A iniciativa do TJRO em instalar os fóruns foi para aproximar a Justiça do cidadão que mora distante de comarcas. Em Rondônia, nos 52 municípios, apenas 23 são sedes de comarcas. Com o sucesso do projeto, o TJRO tem mobilizado outras instituições para adesão. “Nosso desafio como instituição pública voltada à prestação jurisdicional é garantir para a população o pleno exercício da cidadania, o efetivo acesso à Justiça, segurança jurídica e paz social”, ressaltou o juiz secretário-geral.

A secretária administrativa, Elaine Piacentini, explicou sobre as fases a serem cumpridas após a publicação do edital. “Esse momento é para que possam ser sanadas as dúvidas sobre o projeto para viabilizar que o maior número de empresas possam participar”, garantiu.

O projeto com as informações técnicas foi apresentado por servidores do Departamento de Engenharia e Arquitetura, que mostraram os detalhes técnicos do projeto. A estrutura a ser construída conta com uma sala de audiência, uma sala de atermação, uma sala de conciliação, todas equipadas para realizar videoconferência, além de recepção, copa e banheiro.

Os sete fóruns serão construídos de forma simultânea. A tecnologia definida pela administração do Poder Judiciário para a construção, o Light Steel Frame, que significa estrutura de aço leve, tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra, mão de obra e rapidez na construção. Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água, cimento e geração de poucos resíduos e material reciclável.

