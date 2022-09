Audiência pública divulga as notas das provas orais do concurso de Cartórios

A comissão do VI Concurso Público para Cartórios do Estado de Rondônia, divulgou na manhã desta quarta-feira (21) as notas dos candidatos que realizaram as provas orais que ocorreram entre os dias 18 a 21 de setembro. A divulgação aconteceu no auditório do Edifício-Sede do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), logo após o encerramento do último dia de arguição. Vários candidatos acompanharam a audiência.

O presidente da comissão do concurso, corregedor-geral da Justiça, des. José Antonio Robles deu início a audiência pública parabenizando a todos os envolvidos no certame do Extrajudicial pelo excelente trabalho desenvolvido. Robles fez um elogio especial ao presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, pela transparência e colaboração em todas as fases do concurso.

O juiz auxiliar do Extrajudicial, Marcelo Tramontini, deu início a audiência convidando três candidatos para acompanharem a abertura dos envelopes e a divulgação das notas que foram lidas por um representante do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses).

O magistrado encerrou a audiência parabenizando os aprovados e incentivando os que não conseguiram passar, a continuarem seus esforços em busca de futuras aprovações.“A lisura que o próprio Tribunal conferiu ao concurso público e a tranquilidade que os examinadores deram aos avaliandos deu segurança para realizar o concurso”, elogiou Matheus Batista Batisti, um dos candidatos aprovados que acompanhou a divulgação das notas.

Juliana Prado Giliarte, que também foi aprovada, acompanhou a audiência pública de divulgação das notas. “Apesar da pandemia demorou um pouco, mas o Tribunal sempre empenhado, conseguiu terminar rápido. Agora é só descansar e esperar as próximas etapas com a audiência de escolhas”, disse.

O resultado das notas será divulgado no site do Ieses.

http://www.cartorio.tjro2020.ieses.org/

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO