AVCC recebe doação histórica de tampinhas arrecadadas por servidores(as) do TJRO

Em comemoração ao Dia do Servidor, colaboradores do Poder Judiciário doaram mais de 1 tonelada de material com destinação social

Foi necessário um caminhão para transportar os fardos de tampas de garrafa arrecadados durante a Gincana do Servidor, promovida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia este mês, até a sede da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC). Durante a entrega, nesta segunda-feira, representantes da instituição agradeceram a doação recorde de mais de 1 tonelada que vai beneficiar pacientes em tratamento contra o câncer.

A entrega foi feita por membros da comissão organizadora da gincana. A psicóloga da Divisão de Saúde, Iuna Sapia, comemorou a expressiva adesão dos servidores à campanha de cunho solidário que resultou em uma doação histórica para a instituição que atende centenas de pessoas do Estado. “Estamos muito felizes com o resultado da gincana. As atividades presenciais no dia 27 foram muito legais e o nosso maior orgulho é saber que fizemos essa arrecadação. Já desafiamos as equipes a baterem o recorde no ano que vem”, lançou.

A presidente da AVCC, Dayse Mara Caetano Passos Borges, se emocionou com a doação dos servidores da Justiça de Rondônia. “Só temos a agradecer essa ação que vai ajudar muito. Emociona a gente, vocês conseguiram uma doação muito importante para a instituição”, disse. O material arrecadado é pesado e vendido para instituições que realizam a reciclagem. O valor arrecadado é revertido em doações para os pacientes.

Sobre a AVCC

A AVCC foi fundada em 8 de março de 1997, por um grupo de voluntárias da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de São Paulo, tendo como objetivo prestar serviços voluntários gratuitos aos pacientes diagnosticados com câncer no hospital, nos alojamentos e nas residências particulares.

A entidade não tem fins lucrativos, credo religioso ou cunho político-partidário. A única exigência é de que seus membros se doem gratuitamente. Esses voluntários atuam diretamente com o paciente, auxiliando no que for possível para manter a qualidade e o bem-estar dele.

