Campanha solidária da Corregedoria arrecada centenas de doações para o Dia das Crianças 

Brinquedos, roupas, sapatos e centenas de kits de produtos de higiene foram arrecadados durante a campanha da Corregedoria-Geral da Justiça de Rondônia (CGJ/RO) para o Dia das Crianças. As doações serão distribuídas nas sete unidades de acolhimento em Porto Velho, que atualmente abrigam 27 acolhidos, dentre crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal da Assistência Social (Semasf) será responsável por fazer a separação das doações por faixa etária e a distribuição nas unidades de acolhimento. A equipe da secretaria esteve nesta terça-feira, 11, na Corregedoria para a retirada dos produtos.

A gerente de acolhimento Institucional da Semasf, Carla Tajala da Silva Lino, agradeceu a iniciativa da CGJ e disse que as doações farão toda a diferença para as crianças e adolescentes que estão nas unidades. “Estou muito feliz com essa parceria da Corregedoria e poder levar esses kits que são fundamentais para a vida dessas crianças e adolescentes. Hoje muitas chegam nas unidades de acolhimento, sem roupas, sem produtos de higiene, que são itens básicos para a dignidade delas”.

A campanha solidária da Corregedoria contou com o apoio da Central de Processos Eletrônicos (CPE) que deu um exemplo de empatia. “Esse é um dos ensinamentos que a gente procura passar a equipe da CPE, que olhe sempre para o trabalho social com carinho, porque é muito importante para quem recebe e gratificante para quem ajuda”, disse a secretária do 1º Grau, Cidinha Fernandes.

O corregedor geral da justiça, José Antonio Robles acompanhou a entrega dos produtos e agradeceu a todos os servidores da Corregedoria e da CPE que participaram deste ato de solidariedade. “É isso que nós temos que ter em nossos corações todos os dias, procurar sempre fazer o bem ao próximo. O bom não é ser importante, o importante é ser bom, é cuidar das pessoas”.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO