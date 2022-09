Com sonho de ser juíza, estudante de Cerejeiras visita magistrados da comarca 

Promovido pela Secretaria Administrativa, evento está sendo sediado na Escola da Magistratura, até o dia 30

Começou nesta terça-feira, 27, a terceira edição do Encontro de Assistentes de Direção, promovido pela Secretaria Administrativa do Tribunal de Justiça de Rondônia. A ação tem o foco no aperfeiçoamento da gestão nas 23 comarcas do Estado, e o evento acontece na Escola da Magistratura de Rondônia. Durante quatro dias, os(as) servidores(as) assistem palestras sobre Gestão Contratual, Principais Fluxos de Processo no TJRO e Responsabilidade do Agente, dentre outros temas que envolvem a administração das unidades.

Ao realizar a abertura do evento, o diretor da Emeron, desembargador Raduan Miguel, deu as boas-vindas aos(às) servidores(as) que, após longo período de pandemia, ainda não haviam se encontrado presencialmente. “É sempre muito positivo ver nossos servidores e servidoras se aprimorando para oferecer um bom serviço ao jurisdicionado”, pontuou.

A secretária administrativa, Elaine Piacentini, destacou a importância da atuação dos assistentes de direção para o Poder Judiciário. “São como prefeitos e prefeitas lá nas comarcas. E por isso é tão importante compartilhar o aprendizado de vocês e identificar onde podemos melhorar”, enalteceu.

Ao citar iniciativas em andamento que melhoram a gestão de contratos na administração do TJRO, o juiz secretário-geral, Rinaldo Forti, representando a presidência do TJRO, agradeceu pelo empenho de servidores(as) de todas as comarcas, que contribuem para o bom funcionamento do Poder Judiciário no Estado. “A imagem do Poder Judiciário mais vista pela sociedade é aquela que acontece nos fóruns, sob administração de vocês. Não somos diamante sozinhos. Cada um dos(as) servidores(as) e magistrados(as) atuam com zelo e destaque para que sejamos referência nacional”, disse.

O III Encontro de Assistentes de Direção está alinhado ao Planejamento Estratégico 2021-2026, dentro do objetivo de Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa, da Governança Judiciária e da Proteção de Dados com a formulação, implantação e monitoramento de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, visando à eficiência operacional interna, à transformação digital, à desburocratização, à simplificação de processos internos, ao fortalecimento da autonomia administrativa e orçamentária, à qualidade da infraestrutura, à adoção de melhores práticas para gestão documental, gestão da informação, gestão de projetos e proteção de dados, bem como à otimização de processos de trabalho com o intuito de melhorar o serviço prestado ao cidadão.

Para os assistentes de direção das comarcas do interior do Estado, o encontro é uma oportunidade ímpar. “Para nós, que atuamos em comarcas distantes da capital, é de grande importância levar esse conhecimento que adquirimos aqui para dar andamento nos trabalhos do TJRO e aplicar nas comarcas”, disse Rosa Solani, assistente de direção da comarca de Guajará-Mirim. Outro servidor que aprovou a iniciativa foi o assistente de direção de São Francisco, Marcos Alexandre. “Esse contato que temos aqui é muito importante para que possamos entender melhor como funciona o Tribunal aqui, com as pessoas que nos dão suporte, para resolvermos os problemas da melhor forma”, asseverou.

