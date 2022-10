Conheça as estratégias do TJRO para consumo consciente

O objetivo é reduzir o consumo no âmbito institucional

O ato de consumo consciente começa com uma análise prévia da necessidade: é realmente preciso comprar?, o que comprar?, como?, de quem?, como usar?, como descartar?. O objetivo é responder essas seis perguntas do consumo consciente.

Todos os produtos que são consumidos podem levar a algum impacto, por isso é importante pensarmos em atitudes mais conscientes. Para alertar a população para os problemas sociais, econômicos e ambientais causados pelos atuais padrões de produção e consumo, em alusão ao dia 15 outubro, dia do consumo consciente, o Tribunal de Justiça de Rondônia convida os(as) servidores(as) a refletirem sobre hábitos mais conscientes que podem ajudar o Planeta.

O Judiciário realiza, durante todo o ano, campanhas de conscientização de consumo alinhadas às ações do Plano de Logística Sustentável (PLS) e busca, por meio destas ações, reduzir cada vez mais o consumo na instituição.

Consumo de copos descartáveis no TJRO

Os copos representam impactos ambientais em sua cadeia de produção e descarte, de modo que se revela um meio ambientalmente prejudicial e oneroso para alcançar uma única finalidade: armazenar líquido de modo que possa ser ingerido por uma pessoa.

De acordo com dados da ONU, o plástico representa 80% do lixo nos mares, o que pode causar a morte de diversas espécies marítimas, que confundem os resíduos plásticos com alimentos e acabam ingerindo.

O Poder Judiciário realizou campanha de conscientização com entregas de garrafas e xícaras aos colaboradores da instituição, de sorte que, além de marcar simbolicamente o seu compromisso ambiental, demonstrou que os colaboradores podem contribuir para o bem do meio ambiente com a atitude de utilizarem xícaras e garrafas próprias, dando-se, portanto, prioridade de uso do material de consumo, adquirido pelo TJRO, aos jurisdicionados.

No ano de 2019, a quantidade de consumo de copos por parte dos servidores foi de 10.141, já no ano de 2022, só no primeiro semestre, foi de 3.894 copos descartáveis. A redução atende à resolução 171/2020-TJRO, que elimina o uso dos copos descartáveis.

Consumo de água mineral envasada em embalagens de 500 ml

A aquisição de água mineral em embalagens descartáveis de 500 ml deverá ser substituída pela aquisição de garrafões de 20 l. Por tal motivo, conforme Anexo Providências Unidades, dentre outras medidas a serem adotadas, foi sugerido incluir como meta no PLS-TJRO que, até dezembro de 2022, fosse zerado o consumo de embalagem mineral descartável.

Destinação de resíduos de papel

O TJRO, nos últimos dois anos, vem aprimorando controle sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, identificando as unidades geradoras e criando fluxos de destinação e controle desse material. Todo esse estudo visa a implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS), dentro das dependências da instituição.

Em 2019, foram destinados 334.204 kg de resíduos de papel, já em 2021 o número caiu para 16.973 kg.

Atualmente, está sendo realizada a segregação de grande parte dos resíduos como papel e plásticos, e são destinados à Cooperativa de Materiais Recicláveis. Os resíduos de saúde oriundos dos atendimentos realizados aos servidores pela unidade médica da instituição, tais como odontologia, enfermagem e atendimentos clínicos, são todos destinados à empresa especializada em descarte desse material.

Redução da impressão de papel

Segundo informações retiradas do segundo relatório de desempenho socioambiental do ano de 2021, do PLS, a queda do consumo de papel tem-se a redução da impressão deste material, de 22% menos que em 2020, dado que atinge a meta estipulada pelo PLS (2021-2023), que determina uma redução de 8% anualmente no quantitativo de impressão.

No ano de 2019, o consumo total de papel foi de 18.085. Nos últimos anos esse quantitativo foi caindo e, até o mês de agosto do ano de 2022, foi de 1.370. A quantidade de impressões no ano de 2019 foi de 7.313.563, e no ano de 2021 foi de 2.763.451. A gestão do papel A4 apoia o ODS 12, que busca assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, contribuindo, de maneira local, mais precisamente com as metas: 12.2: Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais; 12.5: Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reúso; e 12.8: Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

Dicas de economia de impressão:

Você pode fazer a sua parte nesta campanha de redução do consumo de papel. Ao adotar algumas mudanças de atitude como, por exemplo:

Imprimir frente e verso; Imprimir e copiar apenas a quantidade necessária; Fazer as emendas e correções necessárias no computador; Utilizar o e-mail para comunicações interna e externa; Fazer gravação de cópias para arquivo em PDF de ofícios e documentos; Disponibilizar textos e documentos digitalizados na rede ou intranet; Imprimir e copiar apenas a quantidade necessária; e Caso realmente seja necessária a impressão ou cópia do documento, prestar atenção para não copiar ou imprimir material em excesso ou páginas erradas.

Destinação dos resíduos de plástico

Nos últimos quatro anos, por conta da Política de Logística Sustentável do Tribunal de Justiça, já foram mais de 13 mil quilos de resíduos plásticos destinados de forma ambientalmente correta, nos termos da legislação ambiental e das normativas internas do Poder Judiciário

A Catanorte – Cooperativa Rondoniense de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis fica responsável pelo transporte e destinação final, ambientalmente adequada.

ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis pretendem assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis, dentre eles consumo e produção responsáveis.

Fonte: TJ RO