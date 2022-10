Emeron promove programação no mês de aniversário do Centro Cultural e de Documentação Histórica do Judiciário de Rondônia, a partir do dia 7

Atividades são abertas ao público geral, magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário

Na próxima sexta-feira (7), a partir das 16h, a Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron) dá início às atividades do mês de aniversário do Centro Cultural e de Documentação Histórica (CCDH) do Judiciário de Rondônia, que serão realizadas na sede do Centro Cultural (Av. Rogério Weber, 2396). A abertura da programação contará com a exposição “Sem Chaminé sou Fumaça” e a performance “Palavras Mágicas”, ambas do artista visual Botôto Animaterra, além de recital de clarinete com o músico Wagner Santos e sarau espontâneo.

As atividades artístico-culturais se estenderão para as duas sextas-feiras seguintes, dias 14 e 21, em antecipação ao aniversário do Centro Cultural, comemorado em 28 de outubro, na mesma data em que se celebra o dia do servidor público.

Ainda no dia 7, haverá o recebimento da obra Os Cisnes, também de Botôto, primeira escultura doada para o acervo permanente do CCDH, e a apresentação e entrega do certificado de atividades artísticas e culturais. Wagner Santos, o clarinetista que se apresentará na sequência, é técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Rondônia, lotado no CCDH. Já o sarau terá o microfone aberto à participação do público presente.

No dia 14 de outubro, haverá apresentação de grupo de cordelistas, que recitarão a sua arte. Por fim, no dia 21, será exibida a cena teatral “Esperança Garcia”, inspirada na mulher negra escravizada que é considerada a primeira mulher advogada do Piauí, no século XVIII. Em ambas as datas, após as apresentações, os artistas realizarão um bate-papo com o público.

Artistas, pesquisadores, estudantes, historiadores e todas as pessoas interessadas em realizar atividades ligadas à cultura e/ou memória, além de participar de toda a programação, podem propor atividades artístico-culturais, projetos de pesquisa e extensão e outros, a serem desenvolvidos no CCDH.

Horário

Aberto a visitações e atendimento a pesquisadores, o CCDH está com novo horário de funcionamento e de atendimento ao público, desde o último mês de agosto: de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com atendimento das 11 às 17h. Já as visitas mediadas estão reservadas às quintas-feiras, das 10 às 12h e das 14 às 17h, enquanto o atendimento a pesquisadores é às terças-feiras, das 10 às 16h.

CCDH

Vinculado à Emeron e inaugurado em sua nova sede no dia 28 de outubro de 2021, o CCDH tem o intuito de preservar a memória do judiciário do estado, contendo os documentos e mobiliário desde a criação da comarca de Santo Antônio do Madeira. Estão presentes também as fotografias que fazem parte da narrativa da fundação do estado e municípios de Rondônia.

Datado a partir de 1897, o acervo documental contém processos jurídicos de diversas áreas, além de o CCDH possuir espaço para manifestações culturais. Recentemente, foi inaugurada a exposição permanente dos Sete Samurais, que receberam o nome por seu pioneirismo e dedicação ao judiciário, como primeiros desembargadores nomeados do TJRO.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Emeron

Fonte: TJ RO