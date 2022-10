Exames preventivos são realizados no Outubro Rosa, no TJRO

Os desembargadores Sansão Saldanha, Walter Waltenberg (in memorian), Paulo Kiyochi Mori, José Jorge Ribeiro da Luz e Valdeci Castellar Citon tiveram suas fotos afixadas na galeria de ex-presidentes e ex-corregedores, em cerimônia realizada segunda-feira, dia 3 de outubro, no hall do 5º andar do edifício-sede do Tribunal de Justiça de Rondônia.

A solenidade de aposição, como é denominada, teve a participação de servidores(as) da ativa que estão na instituição desde 1982, ano de criação do Poder Judiciário de Rondônia. Eles foram homenageados pelo presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, que fez questão de agradecer ao esforço e dedicação de todos nesses 40 anos de serviço prestado aos(às) cidadãos(ãs). “Nossa homenagem a todos que ajudaram, ontem e hoje, a fazer o nosso Judiciário”, destacou.

A servidora Angelina Brito, em nome dos servidores, agradeceu a deferência. “Nós temos a honra e gratidão de fazer parte de todas as gestões, desde a primeira, do desembargador Fouad Darwich, um dos Sete Samurais do Judiciário de Rondônia”, relembrou.

Aposição

Sobre a aposição das fotografias, o desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia ressaltou que o gesto é uma reverência que se faz ao trabalho, ao tempo e à dedicação aos que passaram pela Presidência e pela Corregedoria.

O desembargador Sansão Saldanha, presidente no biênio 2016-2017, demonstrou sua satisfação em relembrar, por meio da imagem em destaque na galeria, todo o esforço para cumprir a missão. “Nos faz rememorar que a responsabilidade que nós tínhamos foi satisfeita. É algo que nos faz sempre presentes nessa instituição, que tanto tem trabalhado para o rondoniense, em prol daqueles que moram em regiões tão distantes”, pontuou.

Após a exibição de um vídeo em homenagem às trajetórias do ex-presidente Walter Waltenberg Silva Júnior, que faleceu em 2021, vítima de covid-19, a esposa, Silvia, também fez a ele uma homenagem, destacando suas características e atributos como gestor no biênio 2017-2018. “Para mim é uma honra e conforto imensurável participar dessa homenagem ao meu amado Walter. Ele era um homem simples, que fazia questão de atender a todos com a mesma gentileza e empatia”, ressaltou.

O desembargador Paulo Kiyochi Mori, presidente no biênio 2019-2020, se emocionou ao discursar, por isso se limitou a agradecer a todos. “Não estaria aqui neste local hoje se não fosse a colaboração de todos. De todo o meu coração, muito obrigado”, retribuiu.

As fotos dos ex-presidentes passam a compor a galeria histórica localizada no 5º andar do edifício-sede do TJRO, ao lado do Tribunal Pleno.

Ex-corregedores

Corregedor-geral da Justiça, desembargador José Antonio Robles também lembrou com carinho de Walter Waltenberg. “Ao tempo que estamos aqui felizes com os desembargadores homenageados, sentimos a ausência do desembargador Waltenberg, uma pessoa de um coração enorme, que eu tive a oportunidade de conversar muito. Foi ele, inclusive, que me deu o primeiro abraço quando me tornei desembargador,” lembrou. Robles finalizou parabenizando a todos e disse que o momento era motivo de muita honra por poder representar a Corregedoria e fazer a singela homenagem aos dois magistrados.

José Jorge Ribeiro da Luz, que administrou a CGJ no biênio 2018- 2019, fez um agradecimento especial aos magistrados, juízes auxiliares e servidores em geral da CGJ, no período de sua gestão. “Minha atividade administrativa não teria ocorrido nem de forma regular, não fosse o apoio dos servidores, dos juízes auxiliares, todos, pessoas de incomensurável paciência e aptidão, e também da secretária Márcia, que conduziu toda a Corregedoria com maestria”, reconheceu.

O desembargador Valdeci Castellar, corregedor no biênio 2020- 2021, também enfatizou a importante contribuição da equipe no importante trabalho desenvolvido na Corregedoria. Lembrou, ainda, das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia da covid-19. “Foi muito difícil, um desafio enorme, já que a pandemia começou dois meses depois que assumimos a gestão da CGJ. Tivemos que nos reinventar, mas, apesar das insônias que muitos compartilharam comigo, estou muito honrado por estar aqui hoje”, concluiu o magistrado.

