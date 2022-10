 Fórum digital é apresentado  no Encontro Nacional de Administração da Justiça 

Vencedor do Prêmio Innovare, projeto também foi reconhecido como boa prática pelo Conselho Nacional de Justiça

O Fórum Digital foi selecionado para ser apresentado no Encontro de Administração da Justiça – EnAJUS, evento que visa congregar várias áreas do conhecimento como Direito, Economia, Sociologia e Administração Pública, com a finalidade de gerar e disseminar conhecimentos capazes de melhorar os níveis de eficiência e de efetividade da Justiça. O idealizador do projeto, juiz Rinaldo Forti Silva, secretário-geral do Tribunal de Justiça de Rondônia, esteve na Universidade Positivo, Campus Ecoville, em Curitiba-PR, para a apresentação do projeto que venceu, na semana passada, o prêmio Innovare.

O Fórum Digital oferece serviços judiciais à população, de forma eletrônica e remota, em parceria com as prefeituras, MP, DPE, TRT, TRF, TRE, MPT, MPF e outras instituições públicas para assegurar direitos e cidadania a quem não pode se deslocar até a sede da Comarca. O Município de Mirante da Serra e o distrito de Extrema foram os primeiros a entrar em funcionamento. Outros sete serão entregues em 2023. A iniciativa do Judiciário rondoniense inspirou uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para que tribunais de todo o país adotem medidas para efetivar o acesso em regiões afastadas de comarcas. O Fórum já foi apresentado em diversos eventos nacionais.

A participação no evento de congressistas autores e ouvintes residentes no Brasil será exclusivamente presencial. Congressistas autores e ouvintes residentes em outros países podem participar do evento de forma remota, desde que solicitem a participação nesse formato.

O EnAJUS 2022 tem como tema central a “Transformação digital e a administração da Justiça pós-covid”. O tema central sinaliza aos participantes a importância da reflexão sobre a transição digital em curso nas organizações da Justiça, acentuada durante o período da pandemia da covid-19. Em especial, procura-se compreender os condicionantes e impacto da progressiva integração de novas tecnologias, explorando as consequências da migração para o modo remoto e do uso de novas arquiteturas, plataformas e sistemas de comunicação, em relação a questões como acesso à justiça, garantia de qualidade das decisões, direito de defesa, gestão eficiente de recursos, efetividade de políticas judiciárias, dentre outros aspectos.

O Encontro de Administração da Justiça é um espaço de diálogo com professores, pesquisadores, técnicos, gestores públicos e formuladores de políticas públicas, operadores do direito e alunos de graduação e pós-graduação interessados no tema. O evento estimulará o debate aprofundado dentre os participantes e visa ampliar, organizar e disseminar o conhecimento sobre Administração da Justiça.

Fonte: TJ RO