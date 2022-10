Judiciário convida para a “Feira Agroecológica” nesta terça (25) no Fórum Geral

Projeto desenvolvido pelo Núcleo Psicossocial da Vara de Proteção à Infância

O Núcleo Psicossocial da Vara de Proteção à Infância do Tribunal de Justiça de Rondônia retomou, este mês, os encontros presenciais do projeto Miracema, atividade voltada ao público infantojuvenil e pais e responsáveis sobre o conhecimento a respeito de proteção de crianças e adolescentes, com ênfase na violência sexual, por meio de rodas de conversas. Os primeiros municípios a receberem a ação foram Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.

As ações iniciaram no dia 3 de outubro, na Escola Carlos Drummond de Andrade, em Candeias do Jamari, com alunos do 7º ano. No dia 20 de outubro foi em Vila Nova Samuel, com os pais dos alunos, e há ações previstas para Triunfo e Itapuã do Oeste. As atividades do projeto foram interrompidas em função da pandemia.

O projeto vem sendo desenvolvido desde 2017, com ações nas áreas mais distantes do Município de Porto Velho como Baixo Madeira, Jaci e adjacentes e Ponta do Abunã. Camila Alessandra Scarabel, psicóloga da Seção de Assessoramento Psicossocial da Vara de Proteção à Infância e Juventude, conta que esse retorno é muito importante para que os participantes possam entender as violações de direitos na infância e adolescência, principalmente as sexuais, sabendo reconhecer os caminhos de romper, caso vivencie ou conheça alguém que passe por isso. “Um ponto importante com os pais e cuidadores que temos enfatizado é a presença afetiva na vida das crianças e adolescentes, os quais são responsáveis”, pontuou.

O projeto tem apoio da Corregedoria-Geral de Justiça.

