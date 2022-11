Operação Justiça Rápida Itinerante  estará em Jacinópolis nesta sexta, 4

Atendimentos judiciários, de saúde e casamento comunitário fazem parte das ações

Mais uma etapa da Operação Justiça Rápida Itinerante será realizada em Rondônia. Dessa vez os serviços serão disponibilizados no distrito de Jacinópolis, que fica a 378 km da Capital. Os atendimentos serão realizados na Escola Municipal Pedro Mendes Cardoso, nesta sexta-feira, 4, a partir das 8 horas.

Além dos serviços judiciários, também faz parte da programação, serviços de saúde, como, atendimento médico, vacinação, atualização da cartão de vacinas, teste rápido de HIV, e sífilis, hepatite B e C, e orientações odontológicas, que serão oferecidos pela Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Nova Mamoré, e o casamento comunitário que encerra as atividades no distrito.

A Operação Justiça Rápida Itinerante é uma realização do Poder Judiciário de Rondônia por intermédio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflitos (Nupemec), da Corregedoria-Geral da Justiça, para garantir o acesso do cidadão aos serviços judiciários.

O distrito de Jacinópolis, por exemplo, não possui fórum. Quando os moradores precisam do atendimento da justiça tem de se deslocar até Guajará Mirim ou até Porto Velho.

O presidente do Nupemec, desembargador Daniel Lagos, comenta a importância dessas ações itinerantes para essas comunidades. “Com essas operações itinerantes garantimos o atendimento das pessoas sem que elas precisem sair da sua localidade. É a valorização do cidadão e o respeito à cidadania”, destacou o desembargador.

