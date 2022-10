Presidente do TJRO recebe Lista Sêxtupla da OAB para composição do TRE-RO

Na terça-feira, 18, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, recebeu, de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional Rondônia), a lista sêxtupla de juristas escolhidos, candidatos à vaga de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO). Os nomes serão submetidos ao Pleno do TJRO para definição de uma lista tríplice e enviados para a análise do Tribunal Regional Eleitoral, que remeterá ao Tribunal Superior Eleitoral. Depois da avaliação do TSE, a lista tríplice vai para o Executivo Federal, que manda para o SNI – Serviço Nacional de Informação, para, enfim, ocorrer a nomeação pelo presidente da República. O(a) advogado(a) escolhido(a) para a vaga exercerá as atividades por 2 anos.

As advogadas Larissa Rodrigues, secretária-geral adjunta e ouvidora da OAB/RO, e Ana Paula Soares, presidente da Comissão da Mulher Advogada; e o advogado Danilo Alencar, conselheiro seccional da OAB/RO, fizeram a entrega simbólica do documento ao presidente do Tribunal. Na oportunidade, o desembargador Marcos Alaor destacou que a tradição de envio da lista pela OAB/RO ao TJRO é única no Brasil, e revela a interlocução harmônica entre a entidade e o Poder Judiciário Estadual.

Pela ordem de votação, compõem a Lista Sêxtupla os advogados: Arianne Maria Guarido; Joilma Gleice Schiavi Gomes; Leticia Botelho; José Vitor Costa; João Diego Cursino; e Rosa Maria das Chagas.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO