“Quanto antes melhor”: Palestra de prevenção ao câncer de mama é mais uma ação do Outubro Rosa, no TJRO

Durante todo o mês de outubro várias ações de prevenção ao câncer de mama foram programadas pela Divisão de Saúde do Tribunal de Justiça de Rondônia, em alusão ao Outubro Rosa, mobilização que, desde a década de 90, chama a atenção de mulheres para a realização de exames preventivos. A palestra “Quanto antes melhor”, com a médica mastologista Thais Agnase Lannes, é uma dessas iniciativas que pretendeu informar as servidoras e magistradas sobre riscos, mitos, verdades e, sobretudo, cuidados necessários para se prevenir contra o tipo de câncer que mais atinge mulheres em todo o mundo.

O evento é a primeira ação presencial desenvolvida pelo projeto Aurora, que envolve vários setores do TJRO em favor do cuidado e do acolhimento às servidoras.

Dados estatísticos ajudaram a mobilizar e dimensionar o quanto o câncer de mama pode ser devastador, caso não descoberto a tempo, registrando mais de 11 mortes para cada cem mil mulheres. “Uma em cada oito mulheres pode ser diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida”, alertou Thais. Ao mesmo tempo, ela chamou a atenção para a possibilidade de sucesso no tratamento com diagnóstico precoce. “Quando é descoberto no início, tem 95% de chances de cura, por isso não há justificativa para ter medo do autoexame, de ira ao médico, de fazer um exame”, ressaltou.

A campanha Outubro Rosa, como informou a palestrante, consegue aumentar em 40% o número de mamografias, porém não pode se restringir a esse período. “É preciso que fiquemos atentos o tempo todo, inclusive com os familiares, como mães, avós, tias”, destacou a médica.

Fios de Amor

Na palestra, também foi exibido um vídeo da campanha Fios de Amor, que incentiva a doação de cabelos e lenços para mulheres em tratamento de câncer. O vídeo contou com a participação da magistrada Silvana Freitas, que passa por tratamento de câncer de mama e, por meio de seu depoimento, incentivou a solidariedade de todos para arrecadar em favor do Hospital de Amor da Amazonia. “Para mim, é motivo de satisfação pessoal estar envolvida neste projeto tão bonito”, destacou a madrinha da campanha no vídeo de mobilização.

