Servidores(as) do TJRO arrecadam 17 toneladas de alimentos e material reciclável durante gincana

Ação alusiva ao Dia do Servidor Público promove confraternização, solidariedade e ações de qualidade de vida

A manhã desta terça-feira foi marcada pela solidariedade de servidores e servidoras do Poder Judiciário de Rondônia, que, durante uma atividade da Gincana do Servidor, arrecadaram quase 17 toneladas de alimentos não perecíveis e 1 tonelada de tampas plásticas. A ação, que acontece sempre em outubro, e estava suspensa desde 2020 por conta da pandemia, é em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro e reúne participantes das comarcas da capital e do interior do Estado. A gincana é promovida pela Divisão de Saúde e inclui competições esportivas.

Durante toda a manhã, 19 equipes pegaram pesado para descarregar todos os alimentos no local definido pela coordenação da gincana. Uniformizados com camisetas de cada equipe, eles tiveram tempo cronometrado para retirar, pesar e armazenar toda a arrecadação. Por conta do grande volume de material, algumas equipes precisaram alugar um veículo de grande porte. “Fizemos um esforço, pedindo para nossos familiares, amigos e igreja. Tudo para que tivéssemos esse resultado”, explicou Obedes Silva, servidor que integra a equipe Suprema CPE Criminal. A unidade, que foi criada no ano passado, quis se destacar na competição e conseguiu. A enorme quantidade de material arrecadado chamou a atenção.

Nas comarcas do interior do Estado também houve mobilização de servidores(as). Em Buritis, a equipe do servidor Luís Gustavo Rodrigues fez um esforço grande para conciliar as atividades de trabalho com as provas. “Tivemos pouco tempo, mas conseguimos boas doações”, disse. A equipe dele é formada por servidores das duas varas genéricas, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e área administrativa.

Para os organizadores, o entusiasmo dos participantes revela a importância da gincana para despertar o espírito de trabalho em equipe e bons hábitos de saúde. Todas as doações ficarão armazenadas até o final das provas para que a equipe vencedora defina as instituições beneficiadas. A comissão organizadora já estimava uma grande arrecadação ao observar a mobilização de servidores(as). “Mas não imaginávamos que seria tanto. Estamos muito felizes. O maior ganho da gincana já aconteceu, que é poder ajudar quem precisa desse alimento”, avaliou Iuna Sapia, integrante da comissão organizadora.

As provas de competição serão realizadas nesta quinta-feira, 27.

