TJRO realizará treinamento para capacitar microempreendedores (MEIs) a participar de licitações públicas

A Secretaria Administrativa do Tribunal de Justiça de Rondônia vai realizar, neste mês de outubro, um treinamento voltado à capacitação de empresas com foco em licitações públicas. A Secretaria registra que mais de 93% das contratações feitas pelo Judiciário de Rondônia atualmente são com empresas de fora do Estado. Em alguns casos, esse fator dificulta a gestão, ocorrendo atrasos e necessidade de subcontratações, o que pode impactar na qualidade do atendimento ao órgão.

Neste contexto, o TJRO vai oferecer treinamento para que empresas e microempreendedores individuais do Estado de Rondônia possam aprender, na prática, como participar das cotações eletrônicas, pregões e licitações públicas. “O objetivo dessa iniciativa é fomentar a economia do Estado, para oportunizar que mais empresas locais participem das licitações”, pontuou Elaine Piacentini Bettanin, secretária administrativa do Tribunal.

Palestra

Recentemente, uma palestra foi realizada, em parceria com o Sebrae, sobre como sair da informalidade e se tornar um microempreendedor individual (MEI). A palestra foi ministrada pelo consultor Telmo Neves, que explicou as vantagens e as oportunidades de se tornar um MEI. O vídeo com a palestra na íntegra estará disponível, em breve, no canal do TJRO, no YouTube.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO