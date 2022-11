Treinamento sobre licitações para empresas e microempresas – Assista ao vivo

Na semana passada, o Centro de Serviços Integrados promoveu um encontro com os servidores do Núcleo de Serviços Administrativos – Nusea para um aprimoramento da gestão contratual visando melhorar o exercício das contratações feitas por este Poder Judiciário. A oficina foi ministrada por Joice Vieira de Carvalho e Samantha das Neves Lebre servidores do CSI.

O encontro que aconteceu no prédio da Escola da Magistratura – EMERON contou com a participação dos servidores no laboratório de informática onde puderam aprender na prática como acompanhar e gerenciar todos os estágios do ciclo de vida dos contratos. Os ministrantes abordaram pautas como gestão e fiscalização nos contratos administrativos, alterações contratuais, gestão orçamentária, prorrogação e renovação de contratos.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO