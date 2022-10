Último dia de inscrição para treinamento prático sobre licitações públicas para microempreendedores

O Comitê Gestor da Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, composto pelo Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Justiça de Rondônia e Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, promoverá no dia 16 de novembro de 2022, das 8h às 13h, o seminário “Racismo, Antirracismo e Políticas Institucionais”, alusivo ao Mês da Consciência Negra em Rondônia.

O evento, que será realizado no edifício-sede do MPRO (Rua Jamary, 1555 – Porto Velho), também será transmitido pelo Youtube do MPRO (www.youtube.com/mprobr) e contará com palestras da fotógrafa Marcela Bonfim, da Promotora de Justiça do Estado da Bahia Lívia Sant’Anna Vaz e do Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fábio Esteves.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron): https://emeron.tjro.jus.br/inscricoes. O formulário será veiculado até o dia 4 de novembro ou enquanto houver vaga disponível.

Além da Emeron, a realização do Seminário conta com o apoio do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Gestão Socioambiental (Nages) do TJRO.

Assessoria de Cumunicação Institucional

Fonte: TJ RO