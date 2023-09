Rosângela Donadon critica falta de perícia por parte do INSS no Cone Sul

A prolongada crise das perícias médicas no Cone Sul de Rondônia persiste, causando grande inquietação entre os cidadãos. Um mês após a reunião entre a deputada estadual Rosângela Donadon (União Brasil) e o gerente executivo do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Saulo Macêdo, a situação parece longe de uma solução. A parlamentar não apenas reforça sua crítica, mas também exige um posicionamento claro e resolutivo da direção geral do órgão.

Vilhena e as cidades circunvizinhas enfrentam uma aguda escassez de médicos peritos, resultando em atrasos significativos na concessão de benefícios previdenciários. A deputada Rosângela Donadon revelou que a população do Cone Sul, em muitos casos, entra em uma fila de espera que ultrapassa o período de um ano para realizar perícias na cidade de Cacoal. Para agravar, há situações onde a opção oferecida é Porto Velho, que, apesar de poder ser um pouco mais rápida, está localizada a mais de 700 km de distância, causando um leque de transtornos logísticos e financeiros. Há registros de pessoas que, partindo de Vilhena, foram direcionadas a realizar a perícia na cidade de Guajará-Mirim, aumentando ainda mais a distância e os desafios associados.

Neste mês de setembro, por ordem da deputada Rosângela Donadon, sua equipe jurídica encontra-se em processo de elaboração de um ofício. Este documento visa explicitar com profundidade todas as complexidades e adversidades enfrentadas pela população da região em relação à escassez de perícias médicas. O INSS será oficialmente notificado no início de outubro. A parlamentar, comprometida com a causa, também buscará apoio em Brasília, intensificando os esforços para encontrar uma solução viável e rápida para essa problemática.

Os transtornos incluem gastos elevados com transporte e hospedagem, dias de trabalho perdidos e o desgaste físico e emocional associado a longas viagens. Um grupo particularmente afetado por essa situação é o de crianças com invalidez, como as crianças atípicas. Muitos pais e responsáveis, especialmente as mães, encontram-se impossibilitados de trabalhar regularmente, pois dedicam grande parte de seu tempo ao cuidado dessas crianças. A ausência de perícias e consequente demora na concessão do benefício intensifica a pressão e os desafios enfrentados por essas famílias.

“É um absurdo que a população de Vilhena e do Cone Sul do estado esteja sendo tão prejudicada. A falta de perícias impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas. Muitos dependem dessas avaliações para garantir seu sustento e os cuidados médicos necessários,” declarou a deputada Rosângela Donadon.

Com a urgência da situação bem estabelecida, a população e os beneficiários do INSS aguardam com impaciência por uma resolução que vise garantir seus direitos e bem-estar.

Texto e foto: Andreia Machado / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO