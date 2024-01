Rosângela Donadon solicita e DER recupera rodovia que liga Vilhena ao distrito de Nova Conquista

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) protocolou nesta quarta-feira (24) indicação ao governo do estado e ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte (DER) apontando a necessidade da realização de uma operação tapa buracos na RO-459, entre a ponte sobre o Rio Jamari e a entrada do município de Alto Paraíso.

De acordo com o deputado, a rodovia estadual encontra-se em situação crítica de trafegabilidade, oferecendo riscos à motoristas, motociclistas e à população em geral que utilizam a estrada, que é o principal acesso não só ao município de Alto Paraíso, como também ao distrito de Bom Futuro e comunidades rurais de de Porto Velho, Monte Negro e Buritis.

A rodovia possui aproximadamente 35 quilômetros de extensão desde a BR-364 até a entrada de Alto Paraíso e há muito tempo não recebe nenhum tipo de melhoria ou manutenção. Para Camargo, o governo do estado precisa priorizar a recuperação, uma vez que o fluxo de veículos deve aumentar nos próximos dias em função da conclusão da ponte.

“A RO-459 está há mais de 5 anos sem nenhum tipo de manutenção. Desde que a velha ponte foi levada pelas águas do Rio Jamari, essa importante rodovia vem sofrendo deterioração, ficando praticamente intransitável em alguns pontos, levando perigo a quem por ela transita. Peço ao governo do estado, especialmente ao DER, que dê esta atenção à população de Alto Paraíso e do distrito do Bom Futuro, especialmente neste tempo de volta às aulas, quando o transporte escolar se intensifica, além do escoamento da produção de alimentos e de minérios, cuja produção tem crescido naquela região”, disse o deputado.

Texto e foto: Jocenir Sérgio Santanna I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO