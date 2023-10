ROTAS AÉREASLatam anuncia mais voos de Porto Velho a Brasília e a retomada dos voos para Manaus

Votação foi realizada no domingo (1º)

Na tarde desta segunda-feira (2), após transtornos na apuração e pedido formal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO), foi disponibilizado o resultado da apuração dos votos.

A Comissão Eleitoral estava na Casa dos Conselhos, conforme o programado, fazendo a tabulação manual dos resultados quando recebeu o contato do TRE sobre o resultado.

A presidente do CMDCA, Solange dos Santos Ferreira, o presidente da Comissão Especial Eleitoral, Jefferson Ryan Ferreira da Silva Sena, e o secretário de Assistência Social e da Família (Semasf), Claudi Rocha, agradeceram a todos que se empenharam para a realização do 3º Processo de Escolha Unificado para Conselheiros Tutelares do município de Porto Velho.

Confira aqui o resultado da apuração dos votos do 3º Processo de Escolha Unificado para Conselheiros Tutelares do município de Porto Velho.

Texto: Adaides Batista

Fotos: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

