RUA DE LAZERProjeto chega ao bairro Parque Amazônia neste sábado (18)

Neste sábado (18) haverá muita diversão e brincadeiras com a realização de mais uma edição do projeto Rua de Lazer, dessa vez no bairro Parque Amazônia, na zona Leste da capital. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). O evento será realizado na Praça da Juventude, inaugurada pela Prefeitura de Porto Velho em julho deste ano. O local conta com aproximadamente 8 mil metros quadrados, com campo de futebol gramado, quadra de basquete, pista de skate e outros atrativos.

A Semes participará da programação com diversas ações do projeto Rua de Lazer, entre elas, pula-pula, ping-pong, pintura facial, pebolim, corrida de saco, futebol de travinha, desenho, basquete e outras atividades que os moradores de todas as idades poderão participar. O evento será desenvolvido pela Associação de Moradores e Proprietários do Loteamento Parque Amazônia (Assmopa), com o objetivo de oferecer para a população um dia de lazer, com ações que promovam a inclusão produtiva e social.

Além do projeto Rua de Lazer, também serão ofertados outros serviços como cuidados com a saúde, cidadania e ainda atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran). A participação no evento faz parte do cronograma de atividades desenvolvidas pela Semes durante o ano.

O projeto Rua de Lazer já passou por vários bairros e distritos durante este ano de 2023, e agora atende aos moradores da zona Leste. De acordo com a secretária da pasta, Ivonete Gomes, o objetivo é chegar em vários pontos durante o ano. “Recebemos o convite e ficamos imensamente gratos pela população solicitar o projeto, que leva alegria para as famílias”, disse a secretária.

A ação será realizada na Praça da Juventude, localizada na avenida Mangabeira com rua Tucupi, das 8h às 12h, e todos serviços são oferecidos gratuitamente.

