Rubro-Negro está em Porto Alegre para mais uma rodada decisiva do Brasileirão

O Furacão já está em Porto Alegre para mais um desafio no Campeonato Brasileiro. O adversário da vez será o Internacional, em partida válida pela 36ª rodada da competição nacional. Neste sábado (05.11), a bola rola às 21h, no Estádio Beira-Rio.

Com 54 pontos conquistados, o Athletico é o atual sexto colocado e segue na zona de classificação à fase de grupos da CONMEBOL Libertadores. O Inter é o vice-líder do Brasileirão, com 64 pontos.

O jogo terá a transmissão em áudio da Rádio CAP, a partir das 20h30. Ouça pelo site, aplicativo ou pelo YouTube.

O elenco rubro-negro realizou a última sessão de treinos para a partida contra o Internacional na manhã desta sexta-feira (4). Depois do almoço, seguiu para Porto Alegre (RS).

O voo fretado pousou no Aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha, por volta das 15h de hoje (4). Do aeroporto, a delegação seguiu direto para o hotel, onde ficará concentrada.

O retorno a Curitiba está marcado para a manhã deste domingo (6).

Fonte: Agência Esporte