Rússia: 60 pessoas são presas ao tentar ‘cercar’ judeus em aeroporto

Reprodução Manifestantes tentaram barrar entrada de israelenses em aeroporto do Daguestão

Sessenta pessoas foram presas neste domingo (29) no aeroporto de Makhachkala , capital da república russa do Daguestão, de maioria muçulmana, ao tentar realizar um ‘cerco’ contra judeus e israelenses que chegavam num voo vindo de Israel.

A multidão entrou no aeroporto em meio às tensões entre Israel e o grupo armado palestino Hamas, que já deixaram mais de 9 mil mortos, sendo 8 mil do lado palestino.

O Ministério do Interior russo informou que nove policiais ficaram feridos na ação, sendo que dois precisaram ser hospitalizados.

“Mais de 150 participantes dos tumultos foram identificados, e 60 foram detidos”, acrescentou o comunicado do serviço de imprensa do ministério. “Atualmente, o aeroporto está sob o controle das autoridades”.

Dezenas de manifestantes invadiram as instalações do aeroporto, interrompendo as operações e provocando um aumento nas tensões locais. Eles

As forças de segurança locais responderam rapidamente para conter os protestos, resultando no fechamento temporário do aeroporto até o dia 6 de novembro.

A ação das autoridades permitiu que as operações fossem normalizadas, e a ordem foi restaurada nas dependências do aeroporto.

O governo do Daguestão emitiu um comunicado pedindo que os manifestantes encerrassem as “ações ilegais” e respeitassem as leis do país. As forças de segurança reforçaram sua presença no local e retomaram o controle da situação.

A situação gerou preocupações internacionais, especialmente em Israel, que expressou sua inquietação diante dos eventos no Daguestão.

As autoridades israelenses pediram às autoridades russas que tomassem medidas para proteger os cidadãos israelenses e judeus na região.

A Rússia, por sua vez, anunciou a abertura de uma investigação criminal para identificar e deter os manifestantes envolvidos nos conflitos.

As repúblicas do Daguestão e da Chechênia, ambas situadas no Cáucaso russo, têm populações majoritariamente muçulmanas e têm sido historicamente voláteis.

A comunidade judaica local está em discussão sobre a possibilidade de deixar a área devido ao crescente clima de tensão.

ocuparam o teto do terminal, invadiram a pista e tentaram controlar os veículos que deixavam o aeroporto.

Fonte: Internacional