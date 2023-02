Rússia analisa propostas de paz de Lula referentes à guerra na Ucrânia

Ricardo Stuckert/PR Lula se opõe ao envio de armas para Kiev





O governo da Rússia está avaliando as propostas de paz relacionadas à guerra na Ucrânia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou para o país no começo deste ano. O intuito de Lula é mediar as negociações em torno do fim do conflito.

De acordo com Mikhail Galuzin, vice-ministro de Relações Exteriores russo, as propostas enviadas pelo chefe do Executivo brasileiro tem como um dos focos a correção de “erros de cálculo no campo da segurança internacional”.

“Tomamos nota das declarações do presidente do Brasil sobre o tema de uma possível mediação, a fim de encontrar caminhos políticos para evitar a escalada na Ucrânia, corrigindo erros de cálculo no campo da segurança internacional com base no multilateralismo e considerando os interesses de todos os atores”, afirmou em entrevista à agência de notícias russa TASS.

“Estamos examinando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil e, claro, levando em consideração a situação ‘no terreno'”, complementou.





Outro ponto abordado pela autoridade russa foi o do reconhecimento da posição de equilíbrio do Brasil em meio à guerra. Lula se opõe ao envio de armamentos a Kiev, mesmo diante da pressão de países como os Estados Unidos.

Um dos motivos para o brasileiro adotar essa posição e o fato de que Brasil e Rússia são parceiros tanto no âmbito global, os dois países fazem parte do BRICS, como em relações bilaterais.

“Gostaria de enfatizar que a Rússia valoriza a posição de equilíbrio do Brasil na atual situação internacional, sua rejeição a medidas coercitivas unilaterais tomadas pelos EUA e seus satélites contra nosso país e a recusa de nossos parceiros brasileiros em fornecer armas, equipamentos militares e munição para o regime de Kiev”, enfatizou Galuzin.

