Rússia deve taxar exportação de fertilizantes; medida preocupa mercado

Conforme informado pela agência de notícias Interfax, na última sexta-feira (11), a Rússia deverá taxar suas exportações de fertilizantes. A taxação deve ser estabelecida sobre todos os tipos de fertilizantes em 23,5% quando o preço estiver acima de US$ 450,00 por tonelada, informou o ministro do Comércio Denis Manturov.

O cenário preocupa o mercado, visto que o mesmo vem enfrentando uma crise na oferta de alimentos, na espera de uma boa safra da América do Sul nesta temporada e do Hemisfério Norte na seguinte para então recompor seus estoques e equilibrar as relações com a demanda.

De acordo com o analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities, Jeferson Souza, diante do fato da Rússia ser competitiva, é possível que, baseado nisso, ela venha a diminuir a agressividade nos preços, apoiados nessa taxação. “Acredito que as tarifas de exportação de fertilizantes da Rússia poderão contribuir para vermos o mercado brasileiro menos destoado. Ultimamente, ao receber algumas cotações, percebo que existe uma grande diferença entre as empresas para o mesmo produto. Quem sabe essa diferença diminua”.

Mesmo com a guerra presente no Leste Europeu, a Rússia segue sendo a maior fornecedora de fertilizantes para o Brasil nos primeiros dez meses de 2022.

Fonte: AgroPlus