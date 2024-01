Rússia diz que exercício da Otan marca volta do cenário da Guerra Fria

Isac Nóbrega/PR – 20/09/2022 Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse neste sábado (20) que recusar a criação de um Estado para o povo palestino é “inaceitável”.

A declaração foi dada na cerimônia de encerramento de uma reunião do Movimento dos Países Não Alinhados em Kampala, Uganda, em meio às dúvidas sobre uma eventual concordância do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, com a solução de dois Estados para o conflito no Oriente Médio.

“A recusa em aceitar a solução dos dois Estados para israelenses e palestinos e a negação do direito a um Estado para o povo palestino são inaceitáveis”, afirmou o líder das Nações Unidas.

“Isso prolongaria indefinidamente o conflito, que se tornou uma grave ameaça para a paz e a segurança globais, e encorajaria extremistas em todo lugar”, ressaltou Guterres, acrescentando que “o direito dos palestinos de construir um Estado próprio deve ser reconhecido por todos”.

Em conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última sexta-feira (19), Netanyahu disse que Israel “deve manter o pleno controle da segurança na Faixa de Gaza”, o que está “em conflito com a exigência de soberania palestina”.

