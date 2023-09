Rússia diz ter derrubado drones ucranianos em seu território

Reprodução: Flipar Ataques contra a península da Crimeia se intensificaram nos últimos dias.

Em comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo nesta terça-feira (26), ataques ucranianos foram efetuados com drones e mísseis nas regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia. De acordo com as autoridades russas, onze drones foram derrubados nas regiões de Kursk e Belgorod.

Autoridades apontaram que os russos também impediram um ataque com míssil em Sevastopol, na Crimeia.

Crimeia

Em julho deste ano, a Ucrânia coordenou um ataque contra a ponte da Crimeia que vitimou duas pessoas e deixou um ferido. O episódio fez com que os dois países mais uma vez trocassem ameaças de ataques.

No início de 2014, a Rússia invadiu a península da Crimeia e organizou um referendo para anexá-la ao seu território. O resultado do plebiscito, no entanto, não foi reconhecido por algumas nações, em especial as potências ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido.

A península, que já foi parte da União Soviética, segue em disputa até hoje.

Fonte: Internacional