Rússia faz ataque em larga escala na Ucrânia e deixa país em alerta

Reprodução / CNN Brasil – 08.01.2024 Ucranianos se dirigiram aos túneis do metrô para se proteger dos novos ataques russos nesta segunda-feira (8)

Nesta segunda-feira (8), a Rússia lançou um ataque em larga escala contra a Ucrânia, fazendo com que todas as regiões do país entrassem em alerta para risco de ataques aéreos, de acordo com autoridades ucranianas. Segundo as informações, ao menos duas pessoas morreram e várias outras ficaram feridas com os bombardeios.

Um balanço oficial com o número de vítimas, no entanto, ainda não foi divulgado. As autoridades ucranianas afirmaram, porém, que residências, comércios e indústrias foram atingidos pelos bombardeios russos.

Em um aplicativo de mensagens, a Força Aérea da Ucrânia pediu que os cidadãos se dirigissem a abrigos em Kiev, dizendo que a capital estava sob ameaça de mísseis balísticos.

Dezenas de pessoas se deslocaram para os túneis do metrô da cidade para se abrigar das explosões. Ao menos 18 mísseis e oito drones foram interceptados, informou a Força Aérea da Ucrânia.

No sul do país, em Kryvyi Rih, mais de 15 mil pessoas ficaram sem energia elétrica após os ataques. Além disso, um shopping center e diversos edifícios foram danificados.

“O inimigo está atacando violentamente cidades pacíficas”, disse Oleksandr Vilkul, prefeito da cidade.

No leste, em Kharkiv, bombardeios atingiram uma indústria e uma instituição educacional. No sudeste, em Zaporizhzhia, bombardeios em regiões residenciais deixaram quatro feridos.

Em outras regiões, militares ucranianos disseram que suas cidades estavam sob um “ataque massivo de mísseis” por parte da Rússia.

