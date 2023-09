Rússia nega acordo com a Coreia do Norte durante visita de Kim Jong-un

Divulgação/Kremlin – 13.09.2023 Kim Jong-un e Vladimir Putin em reunião no Centro de Lançamento Espacial Vostochny, na Rússia

O governo russo negou nesta sexta-feira (15) que o país tenha firmado qualquer tipo de acordo com a Coreia do Norte durante a visita do líder Kim Jong-un à Rússia . Países ocidentais, como os Estados Unidos, temiam um possível acordo para fornecimento de armas e tecnologia militar entre os aliados.

“Nenhum acordo foi assinado e não estava planejado assinar qualquer acordo”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, segundo a AFP.

Antes de Kim se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, os Estados Unidos haviam alertado que a Coreia do Norte “pagaria o preço” se fornecesse armas para a Rússia usar na guerra contra a Ucrânia. Além disso, a Rússia poderia ajudar o país aliado com tecnologia para seus programas nucleares e de mísseis.

Nesta sexta-feira, Kim visitou uma fábrica de aviação militar na Rússia . No local, ele viu a produção dos caças Sukhoi Su-35 e Su-57 e observou um voo de teste. O caça Su-57, usado na guerra contra a Ucrânia , é considerada a aeronave mais sofisticada da Rússia, já que tem tecnologia que a impede de ser detectada por radares.

“Vemos potencial de cooperação tanto na área de fabricação de aviões como em outras indústrias. Isto é particularmente importante para cumprir as tarefas que nossos países enfrentam para alcançar a soberania tecnológica”, disse, segundo a AFP, o vice-primeiro-ministro russo do Comércio e Indústria, Denis Manturov, que acompanhou a visita.

Fonte: Internacional