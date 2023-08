Programação ocorre no sábado (12), na avenida José Amador dos Reis

Com a finalidade de impulsionar e aquecer as vendas no comércio da zona Leste, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), vai realizar o Sábado Animado, neste sábado (12), das 8h às 17h, com uma programação variada e o fechamento da avenida José Amador dos Reis, no trecho entre a Rio de Janeiro até a Plácido de Castro.

Na manhã desta terça-feira (8), a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, reuniu a imprensa, parceiros e lojistas para o lançamento do Sábado Animado, em evento no auditório da Praça CEU, na zona Leste. “Agradeço a parceria de todos. Que esse sábado seja um dia de excelentes negócios, que tenhamos um dia de boas vendas e que os lojistas e os consumidores possam sair satisfeitos”, disse a secretária.

O Sábado Animado é realizado numa parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Fecomércio, Sesc, Sebrae, Associação Beradeiro, Tempo Moderno Educação, Instituto Mix e Brasil Digital.

A presidente da CDL, Joana Joanora, afirmou que é importante que haja a parceria do setor comercial com o poder público para promover ações que impulsionem as vendas. “É sempre importante fortalecer a atividade comercial, que gera emprego, renda e que traz benefícios para toda a sociedade”.

Para ajudar a alavancar as vendas e trazer um público maior para o comércio na zona Leste, o Sábado Animado contará com ações sociais, como aferição de pressão, corte de cabelo, teste de glicemia, o Detran com ações educativas, além do sorteio de brindes.

INFRAESTRUTURA

Como a rua estará fechada para o tráfego de veículos, os lojistas poderão expor seus produtos na calçada, dando mais visibilidade. Serão disponibilizados banheiros químicos, palco com cobertura, recreação e outras atividades.

Pela Prefeitura atuam ainda em conjunto a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), a Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e a Secretaria Geral de Governo (SGG). Atuam ainda o Detran, a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento de Trânsito e a Energisa.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO