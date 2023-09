Serviço como a emissão do RG foi um dos mais procurados

Durante toda a manhã do último sábado (2), o Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça Ceu) esteve ocupado com serviços diversos sendo ofertados pela Prefeitura de Porto Velho à população da região, com o apoio de parceiros. Mais de mil atendimentos foram prestados no projeto “Sábado Solidário”, coordenado pela Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

A ação, que já está na terceira edição, foi criada em 2021 para fortalecimento da ocupação do espaço da Praça CEU, mas com o sucesso do primeiro evento e atendendo a pedidos, também foi levado para Jaci-Paraná, durante uma edição especial, onde foram realizados mais de 600 atendimentos. “Nós entendemos que a comunidade, no decorrer da semana, tem aquela correria e não consegue ter esses serviços de uma forma unificada em um só lugar. Então a gente facilita esse atendimento e a população daqui da zona Leste prestigia as coisas que acontecem na praça, como a zumba, as aulas de balé, tudo de forma gratuita. No Sábado Solidário a gente consegue trazer vários órgãos, várias instituições, para prestar esses serviços, esse é o intuito. A gente espera fazer também no ano que vem, pois o momento também é de lazer para as crianças, com algumas atrações, danças e momento cultural”, esclareceu a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

A responsável pela pasta esteve no local conferindo tudo de perto e desta vez o projeto contou com a participação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semes), com o projeto Rua de Lazer; da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com recreação; da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com atividades de educação de trânsito; da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), com o CadÚnico, emissão da Carteira do Autista e cadastro no Mamãe Cheguei; da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com a vacinação contra a gripe e covid, 60 consultas médicas e livre demanda de coleta de preventivos; da Associação Beradeiros com testes de hepatite, sífilis e autoteste de covid; da Escola Tempo Moderno Educação com corte de cabelo masculino e feminino, maquiagem, pedicure e manicure; do Instituto Mix com corte feminino; da Energisa, com orientações gerais; do Sebrae com a Sala do Empreendedor; da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, com atendimentos; e do Sine Municipal com intermediação de mão de obra e emissão de 45 documentos de RG em parceria com o Instituto de Identificação Civil de Rondônia, além do sorteio de brindes.

“O Sine tem uma parceria com o Instituto de Identificação, então eles nos fornecem essas cédulas para que a gente possa fazer o atendimento. No momento o Instituto está passando por uma falta de cédula e ele está com uma redução em alguns postos e até mesmo deixando de fornecer. Então a gente conseguiu essas 45 senhas para esse atendimento. Eles deram uma previsão de regularização daqui a 15 dias para que voltem todos os atendimentos. Mas isso, essa falta de cédula, ela é geral em todo o Estado. Então a gente busca junto com o Instituto, fazendo essa parceria, pra que a gente consiga atender toda a população, mas esclarecendo que o Sine Municipal é só mais um posto conveniado com o Instituto”, completou Nayane Carvalho de Oliveira, diretora do Sine.

Rafael Rodriguez da Silva foi um dos atendidos na emissão do RG, um dos serviços mais procurados no projeto e na rotina da Semdestur. Ele conta que o documento dele e dos dois filhos foi furtado e que já estava esperando a oportunidade certa para refazê-los, foi então quando soube da ação na praça. “Eu já havia procurado o serviço no Tudo Aqui, mas devido à alta demanda do órgão resolvi tentar hoje, nesta ação. Eu moro aqui pelo bairro, vim cedo para pegar a senha e garantir o meu atendimento e dos meus filhos, Yohana de 13 anos e Jailton de 11 anos”, disse o autônomo.

Já Elza Ferreira da Silva, de 64 anos, nem buscava um serviço específico. Por ser moradora do Bairro JK e ter a neta como aluna do ballet da Praça, ficou sabendo do Projeto e aproveitou para desfrutar dos serviços. “Eu vim só olhar e me deparei com a ação. Minha neta faz ballet aqui e foi divulgado no grupo, só não vou tomar vacina pois meu cartão já está atualizado. É muito bom esse tipo de trabalho aqui, as crianças brincam e a gente também aproveita. A gente fica sabendo um pouco mais de como anda nossa saúde, quem tem pressão alta e não sabe acaba descobrindo, eu mesma acabei de aferir a pressão e está tudo certo, agora vou aproveitar para passar com o médico para saber de uma dorzinha que vem me incomodando”, comentou a aposentada.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO