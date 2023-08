SÁBADO SOLIDÁRIOServiços sociais gratuitos serão ofertados na Praça CEU

Evento contará com a entrega de títulos a moradores do município

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da regularização de imóveis em Porto Velho, a Prefeitura promoverá, na quarta-feira (30), um evento alusivo à Semana Nacional de Regularização Fundiária.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur) fará a entrega de legitimação fundiária a moradores contemplados. Uma medida que tem sido intensificada na atual gestão.

“Desde o ano de 2017 a regularização fundiária tem sido priorizada pelo prefeito Hildon Chaves. Estamos atingindo a marca de 19 mil imóveis registrados, sendo 8 mil destes já titulados. Agora, com o georreferenciamento contratado pelo município, pretendemos elevar esse número até o fim do ano que vem”, explica o secretário adjunto da Semur, Gustavo Nobre.

Na prática, o evento pretende abordar a importância da regularização fundiária para a população, como a segurança jurídica e a consequente valorização dos imóveis titulados.

A Prefeitura terá a parceria do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) para a realização da iniciativa, uma vez que a Semana Nacional de Regularização Fundiária foi idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que convocou todas as corregedorias do Brasil para auxiliarem as prefeituras na promoção do tema.

O evento será realizado na quarta-feira (30), a partir das 9h, no Teatro Banzeiros, localizado na rua José do Patrocínio, nº 110, Centro.

Texto: Pedro Bentes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO