Sabino toma posse como ministro do Turismo em evento nesta quinta

O ministro do Turismo, Celso Sabino, toma posse em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (3), no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O evento está marcado para ocorrer às 11h.

Na ocasião, também será assinado o decreto de instalação do novo Conselho Nacional do Turismo (CNT).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) formalizou a nomeação de Sabino ao cargo em publicação no Diário Oficial da União (DOU) em 14 de julho, oficializando a saída da ex-chefe da pasta Daniela Carneiro, que retornou ao seu mandato como deputada federal.

O ministro já deu início aos trabalhos no Turismo no último dia 17, mas aguardava o evento de posse com o fim do recesso parlamentar no Congresso.

Sabino e Carneiro são filiados ao União Brasil, mas Daniela pediu a desfiliação do partido em abril ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso fez com que ela perdesse apoio da legenda. Diante disso, a sigla indicou Sabino como substituto para assumir a pasta.

Quem é Celso Sabino

Deputado Federal pelo Pará, Celso Sabino de Oliveira nasceu em Belém, em 29 de agosto de 1978. Sabino é ex-tucano, evangélico, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e esteve lado a lado com o Jair Bolsonaro (PL) durante os quatro anos de sua gestão.

Graduado em administração e direito, possui pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Sabino iniciou sua carreira pública apenas em 2011, aos 44 anos, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém, pelo antigo PR.

No ano seguinte, foi nomeado secretário estadual na Seter (Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda). Já em 2013, o paraense se filiou ao PSDB e foi eleito deputado estadual.

Nas eleições de 2018, Sabino foi eleito deputado federal pelo PSDB. Um dos principais aliados de Aécio Neves (MG) na Câmara dos Deputados, o paraense foi o relator do pedido de expulsão do mineiro em 2019, que acabou rejeitado pela Executiva da sigla.

Os conflitos no PSDB tiveram início em 2020, quando Sabino se aproximou do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Centrão. No mesmo ano, o político postou uma foto ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro — o que incomodou ainda mais os tucanos. Apesar de não explicitar o apoio ao ex-mandatário, Sabino afirmou ser “A favor do Brasil”. Em 2021, ele anunciou a saída do partido.

