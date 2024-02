Sabrina Rabanne, influenciadora da Privacy, faz seguro de R$ 1,5 milhão para o bumbum

Presidente Siça agradece patrocinadores, Prefeitura e os mais de 200 mil foliões, que desfilaram no último sábado de Carnaval

A diretoria da Banda do Vai Quem Quer, através de sua presidente, Siça Andrade, vem a púbico agradecer aos mais de 200 mil foliões responsáveis mais uma vez pelo sucesso do 44º desfile do bloco. A presidente Siça Andrade destaca principalmente aos patrocinadores que acreditaram no evento ocorrido o último sábado de carnaval, 10 de fevereiro de 2024 e ainda o apoio do prefeito Hildon Chaves e de todas as secretarias municipais envolvidas direta ou indiretamente para que o desfile acontecesse, deputada estadual Ieda Chaves, além do Governo do Estado que contribuiu com parte da infraestrutura do evento.

Na oportunidade Siça Andrade reitera o compromisso com os foliões em levar sempre um desfile de muito amor, paz e alegria, no sábado de Carnaval, que através da Banda do Vai Quem Quer, contribuiu com a geração de renda de milhões de reais, movimentando a economia e ainda o turismo da capital rondoniense.

Siça Andrade- pres.BVQQ

