Sabrina Sato brilha em desfile da Gaviões da Fiel e esbanja sensualidade: ‘MU0SAAAAA!!!’

Na madrugada deste domingo (11), Sabrina Sato brilhou na avenida como rainha de bateria da Gaviões da Fiel. A fantasia da musa, que foi idealizada pelo stylist Henrique Filho, simboliza a Ciência do Infinito e traz uma mensagem sobre a interconexão entre a ciência e a beleza da natureza.

Em seu 20º desfile pela escola de samba, a apresentadora vem representando a ciência e o DNA com seu traje. O samba-enredo é Vou te Levar pro Infinito, uma viagem aos diferentes “infinitos” numa nave espacial comandada por arlequins e colombinas de outra dimensão.

Sabrina, inclusive, explicou o conceito da fantasia em suas redes sociais: “A CIÊNCIA DO INFINITO. A Gaviões da Fiel canta o Infinito! Numa viagem pela natureza, nossa bateria vem representando a ciência e os cientistas, vestindo o símbolo do DNA. E é nele que carregamos todas nossas informações e nossa história. No meu DNA tem a alegria e o amor pelo Carnaval! Vamos com tudo, minha Gaviões!!!”, escreveu ela.