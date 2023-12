Sabrina Sato conta detalhes de como planeja ceia de natal com o ex: ‘Por Zoe’

A decisão de reunir todo mundo surgiu após um pedido de Zoe, que ficou triste por não ter muitos convidados em sua festa de cinco anos. A menina estava doente e só celebrou a data com os pais e as avós,Leda Nagle e Kika Sato.

Sabrina e Duda se separaram após sete anos de relacionamento. Os dois anunciaram o fim do namoro no começo do ano. “Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”, disse.

Fonte: revistaquem