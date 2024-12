Sabrina Sato curte dia com Zoe, Nicolas Prattes e familiares: Momento família’

Sabrina Sato encantou os fãs com mais registros em família. Nos stories do Instagram, a apresentadora apareceu posando com a filha, Zoe, de seu casamento com Duda Nagle, e o atual noivo, Nicolas Prattes.

Nas selfies os três fazem caras e bocas coladinhos. Mais cedo, Sabrina, de 43 anos, postou foto em que aparecia recebendo beijos de Nicolas, de 27 anos.

Além do noivo e da filha, a mãe e a irmã de Sabrina, também curtiram o fim de semana com a apresentadora. Eles aproveitaram o dia para andara de moto e tomar banho de piscina.