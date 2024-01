Sabrina Sato exibe clieque pra lá de enlouquecedor e agida web: ‘Muito gata’

Sabrina Sato postou uma sequência de fotos no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (8), nas quais aparece apenas de fio-dental, encostada em um coqueiro, na Bahia.

Nas imagens, a apresentadora, de 42 anos, tem os cabelos presos em um coque e usa brincos de argola. Ela postou um registro em close do fio-dental, no qual era possível ler a correntinha da peça: subsuperfície, em inglês. “Já com saudade da Bahia”, escreveu Sabrina na legenda da publicação, que ganhou muitos elogios pelos cliques. “Amiga, como você é linda”, se derreteu Ivete Sangalo. “Muito gata”, disse um internauta. “Meu Deus, Sabrina”, afirmou outro.