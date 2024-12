Sabrina Sato leva nova integrante da família a passeio com Nicolas, filha e sobrinha

Benício Huck, de 17 anos de idade, filho da apresentadora Angélica e do também, apresentador Luciano Huck, registou um momento fofo com a namorada, Duda Guerra.

Os dois foram clicados durante um passeio de helicóptero nesta quinta-feira (26), A namorada do herdeiro de Huck e Angélica compartilhou com os seguidores detalhes da viagem que está fazendo com o amado.

Nos registros é possivel ver os dois paseando nas alturas de mãos dadas, sobrevoando uma praia paradisiaca. Já em outro registro, Duda mostra um caminho sobre a areia, que dá acesso à praia. Confira os cliques: