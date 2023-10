Safra de trigo do Paraná deve ser a maior da história: crescimento de 27%

O projeto FertBrasil da Embrapa já percorreu 18 estados brasileiros e foi realizado em 46 municípios das principais regiões produtoras do país. A iniciativa tem como foco melhorar a eficiência do uso de insumos agrícolas e promover práticas sustentáveis de manejo, com o objetivo de reduzir a dependência externa de nutrientes.

A caravana oferece informações sobre planejamento do uso da terra, utilização adequada de nutrientes, novos fertilizantes, tecnologias sustentáveis de manejo e soluções digitais.

O Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) tem como objetivo reduzir a dependência do Brasil em relação à importação de mais de 80% dos fertilizantes, visando alcançar uma taxa de cerca de 50%.

Isso possibilitaria ao país suprir suas necessidades internas durante períodos de crise, além de manter a estabilidade nos preços e a disponibilidade de insumos para os produtores brasileiros.

José Carlos Polidoro, assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), acredita que atingir essa meta permitirá ao Brasil se tornar autossuficiente no desenvolvimento de tecnologias de nutrição de plantas adequadas ao ambiente de produção tropical.

Atualmente, o Brasil importa a maior parte das tecnologias utilizadas na agricultura. O projeto da Embrapa, denominado FertBrasil, está alinhado com essas metas e busca disseminar tecnologias e conhecimentos de forma interativa, promovendo discussões com os diversos elos da cadeia agropecuária sobre a melhor forma de aplicá-los no campo.

A próxima etapa da caravana ocorrerá em Piracicaba, no estado de São Paulo, durante a 66ª Semana “Luiz de Queiroz” da Esalq (USP) no próximo dia 11, das 14h às 18h, e estará aberta à participação de toda a população.

O evento busca conectar alunos, profissionais e técnicos da área agrícola interessados em aprimorar a produção agropecuária com base em princípios de sustentabilidade e uso eficiente de fertilizantes.

Fonte: Pensar Agro