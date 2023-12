Safra mineira de grãos deve chegar a 13,69 milhões de toneladas

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) prevê que o ciclo pecuário em Mato Grosso pode ter preços do boi gordo mais estáveis no próximo ano, de acordo com projeções e análises do setor. Em 2023, o estado enfrentou um período de preços baixos, considerado o mais significativo dessa fase do ciclo.

As expectativas para 2024 apontam para uma nova etapa do ciclo pecuário, com preços mais equilibrados e com tendência de alta. Isso acontece porque a quantidade de fêmeas abatidas permanece acima da média histórica. Com muitas matrizes abatidas nos últimos dois anos, é esperada uma menor quantidade de animais para reposição no mercado durante o segundo semestre de 2024. Como resultado, espera-se uma recuperação nos preços nesse período.

No cenário das exportações, há boas perspectivas com a autorização de novas plantas para exportação, especialmente para a China, além da abertura de novos mercados. Essa expansão pode influenciar positivamente a demanda e, consequentemente, os preços.

Contudo, os pecuaristas precisam estar atentos aos possíveis impactos da redução na produção de grãos em Mato Grosso devido ao El Niño. Isso pode aumentar os preços de commodities como soja e milho. Além disso, as mudanças climáticas podem afetar a qualidade das pastagens, prejudicando sua capacidade de suporte e influenciando o processo de engorda de bovinos a pasto.

