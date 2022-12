Redação EdiCase Saiba como estimular o cérebro e aumentar a capacidade de memorização

O cérebro é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Por isso, é importante saber como turbiná-lo e aproveitar ao máximo sua capacidade. “Trata-se de um órgão altamente especializado e complexo, que consiste em uma truncada rede de neurônios e sinapses, que, por meio de estímulos elétricos, pode comandar todas as áreas do corpo humano, assim como desenvolver habilidades que nos diferenciam dos outros animais”, explica o Dr. Christiano Tanuri, neurologista clínico.

Como estimular o funcionamento cerebral ?

A fim de que o processo de aprendizagem seja mais eficaz, há algumas técnicas que podem ser trabalhadas e melhoradas continuamente. “O funcionamento cerebral , no que diz respeito ao aprendizado e à memória, pode ser melhorado pela repetição dos atos e das tarefas a serem aprendidas”, complementa o profissional.

Ainda de acordo com o médico, também são positivas as técnicas que estimulam “a concentração e o foco para que a atenção na tarefa a ser aprendida seja retida em nossa memória de maneira mais fácil e consolidada”. Assim, o treino e a persistência nos fazem acumular cada vez mais informações em nossa memória. Por isso, o ideal é exercitar o cérebro para fugir daquelas falhas de memória que tanto incomodam.

Causas do esquecimento

Não pense que o esquecimento é algo que atinge apenas as pessoas mais velhas. Falhas na memória podem afetar também pessoas jovens. Diante disso, fique atento a alguns hábitos que podem provocar essas falhas.

“Geralmente, os esquecimentos encontrados na população jovem advêm de situações relacionadas ao estresse do dia a dia, à sobrecarga de funções e atividades a serem executadas; mas também há situações em que se observa a queixa de esquecimento em jovens quando os mesmos, às vezes, apresentam quadro de depressão e ansiedade”, explica o médico.

Driblando o esquecimento

Para evitar esse tipo de situação, o neurologista indica uma alimentação equilibrada e prática de atividade física frequente. “Ao manter hábitos saudáveis e boa rotina de sono e, consequentemente, melhorar a concentração, você estará dando subsídios para que seu cérebro possa processar todas as informações do dia a dia sem que haja perda de conteúdo, ou seja, sem esquecimentos”, acrescenta. O Dr. Christiano Tanuri também reforça a necessidade de desenvolver interesse pela tarefa ou atividade a ser aprendida e repeti-la até que se torne natural.

Fonte: IG SAÚDE