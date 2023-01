Matilde Freitas Saiba como evitar lesões ao praticar atividades físicas

Durante a prática de atividade física, a postura errada pode trazer diversos problemas para a sua saúde e causar danos nos pontos mais frágeis do corpo, como as articulações. “Além de afetar as articulações, essa má postura irá prejudicar e provocar dores, possivelmente irreversíveis, na coluna vertebral”, explica o preparador físico Felipe Barros.

A melhor forma de prevenir esse tipo de problema é fazer os exercícios acompanhado por um profissional de educação física. Se isso não for possível, fique atento e “execute os exercícios, inclusive aquele nos aparelhos, de frente para um espelho”, recomenda Felipe Barros.

Aqueça antes dos exercícios

Quando você não está familiarizado com o exercício, ou com o aparelho, dificilmente perceberá que está fazendo errado. Uma boa dica para evitar lesões é se aquecer antes. “Esse aquecimento irá aumentar a temperatura corporal, a frequência cardíaca e preparar todas as partes do seu corpo para o exercício. O aquecimento deve ocupar 10% do tempo total do treinamento”, aconselha o preparador físico.

Faça alongamentos

Outra forma de prevenir lesões é por meio do alongamento . “O alongamento vai proporcionar maior elasticidade nas fibras musculares, o que permitirá realizar alguns exercícios com maior amplitude muscular”, explica o preparador físico.

Segundo o profissional, alongar todos os segmentos corporais é o ideal, “já que durante o treinamento todos eles são requisitados, mesmo quando estamos focados em trabalhar um determinado músculo que se localiza na outra extremidade do corpo”. Além disso, o alongamento deve ser realizado sempre após um pequeno aquecimento ou depois de terminado o treinamento.

Cuidado com o peso

Outro fator que costuma contribuir com a má postura é querer levantar imediatamente todas as cargas que existem na academia. “Essa ‘euforia’, com certeza, levará o praticante a assumir posturas erradas para levantar essas cargas, o que pode gerar, futuramente, dores musculares e articulares”, afirma Felipe Barros.

Dor é um sinal de atenção

Um dos sintomas para saber se você está exagerando na dose ou fazendo o exercício de maneira inadequada são as dores. “Normalmente, essas dores serão sentidas nas horas seguintes ao treinamento e poderão ser confundidas com o reflexo do esforço no nosso corpo”, completa o preparador físico. O segredo para ter um bom desempenho no seu treinamento é conhecer o próprio corpo e contar sempre com o auxílio de um profissional, principalmente quando estiver iniciando um treinamento.

Fonte: IG SAÚDE